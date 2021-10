Spaziert man durch Reichenau trifft man auf zahlreiche, schöne Villen, viele aus der Jahrhundertwende als es Sommerfrische und Erholungsort auch bedeutender Persönlichkeiten war. Ich möchte einige bedeutende oder Villen, die mir besonders gefallen haben zeigen. Bei den Bedeutenderen findet man auch interessante Info-tafeln. Sie sind zumeist in Privatbesitz und oft schön renoviert.

Nicht dabei sind Villen und Bauwerke in den Ortschaften, wie Erlach, Prein usw. die zur Gemeinde Reichenau gehören und auch die Schlösser in Reichenau sind einen eigenen Beitrag wert.