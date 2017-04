Ein Tänzchen in den Mai

28.04.2017, 00:00 Uhr

Senioren feierten im Gloggnitzer Hotel Loibl bei Musik, Sekt und einer süßen Damenspende.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Zum mittlerweile 4. Tanz in den Mai lud Stadtrat Friedrich Wernhart alle Junggebliebenen am 27. April. Zur Begrüßung gab's ein Gläschen Sekt/Sekt-Orange. "Und für die Damen hatten wir Süßes parat", lächelte ein gut gelaunter Friedrich Wernhart unentwegt, weil ihn all die Damen, die zum Mai-Tänzchen kamen, fest an sich drückten.Bei dem Tanznachmittag im Hotel Loibl gesehen: die Gloggnitzer Maler-Koryphäe Albert Hoffmann, Susanne Quietensky, Renate Kodym vom Seniorenturnen, Leopoldine Aigner (Seniorenbund), Gemeinderat Walter Zwarnig, Alois Orth an der Sektbar, Christa Hartl, Resi Bauer und Christa Berger (aus der Steiermark), Rudi Moser und viele mehr.