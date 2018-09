Feier für den Ternitzer Filmproduzenten Carl Spiehs

11.09.2018, 07:07 Uhr

Ihm wurde das Große Ehrenzeichen der Republik verliehen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Seine Wurzeln und seine Freunde vergaß er nie", betonte Film-Supernase Thomas Gottschalk bei seiner herzlichen Laudatio auf Carl Spiehs, den Ternitzer, der in jungen Jahren ausgezogen war, um mit an die 400 Produktionen ein Milliardenpublikum mit seinen Filmen zu erreichen. Im Bundeskanzleramt war die Verleihung des Großen Ehrenzeichens der Republik an den Lisa-Film-Gründer durch Kulturminister Gernot Blümel angesetzt.Im Bundeskanzleramt war die Verleihung des Großen Ehrenzeichens der Republik an den Lisa-Film-Gründer durch Kulturminister Gernot Blümel angesetzt.Im Kanzleramt gab es eine Form des Danks der Republik für einen, der die schönsten Plätze Österreichs in seinen Filmen immer gern als Kulisse verwendet hat. Und damit sehr gut gefahren ist. Carl Spiehs freute sich neben Schauspielgrößen und Freunden wie Christiane Hörbiger, Barbara Wussow, Karl Merkatz, Ottfried Fischer, Felix Dvorak, Ingrid Flick, Marianne Mendt, ORF-General Alexander Wrabetz, Christine Schuberth, Dagmar Koller, Otto Retzer, Regisseur Peter Patzak, Kärntens Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig, Ex-Minister Karl Blecha, die Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer und Wolfgang Brandstetter ganz besonders über die Glückwünsche aus der Heimatstadt im südlichen Niederösterreich, aus Ternitz. Die überbrachte Stadtchef Rupert Dworak mit seiner Gattin Andrea im Bundeskanzleramt, wo sich Carl der Große (Filmer) herzerfrischend mit Gattin Angelika und seiner Familie freute.