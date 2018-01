19.01.2018, 00:00 Uhr

Mahrersdorfs Feuerwehr feiert am 3. Februar

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Feuerwehr Mahrersdorf organisiert für 3. Februar, ab 20.30 Uhr, ihren Feuerwehrball. Die Musikgruppe "Amadors 3" sorgt in der Stadthalle für flotte Tanzmusik. An dem Abend gibt's bei mehreren Verlosungen Gewinnchancen für die Ballgeher. Kartenvorverkauf und Tischreservierungen nach 16 Uhr unter: 0664/1048174.

Eine Kartenabholung ist am Dienstag, 23. Jänner und am Dienstag, den 30. Jänner, von 19- 20.30 Uhr im Feuerwehrhaus Ternitz-Mahrersdorf möglich.

3. Februar

Saaleinlass: 19.30 Uhr

Beginn: 20.30 Uhr

Stadthalle Ternitz

