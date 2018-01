Musiker wissen eben wie man g'scheit feiert

06.01.2018, 00:00 Uhr

Musikkapelle St. Valentin-Landschach lud zum Ball in den Pfarrsaal.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beim Feiern kann Musikern nicht so bald jemand das Wasser reichen.Das bewies auch die Musikkapelle St. Valentin-Landschach rund um Obmann Ernst Hummer bei der Ballnacht am 5. Jänner im Pfarrsaal St. Valentin. Leider war Hausherr Pater Mag. Paulus Nüss gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm. Doch er wurde von P. Josef Riegler würdig vertreten. Nach dem Sektempfang hatten die Musiker ihren großen Auftritt. In Reih und Glied traten sie zum Musizieren an und ernteten tosenden Applaus (Video in Kürze online).

Mitten drin statt nur dabei

Den Ballabend genossen neben Viktor und Ulli Zahlner, Kurt und Christa Zeilinger auchJacqueline Gassner sowie Sebastian und Margit Ebner. Ebenfalls gesehen: Thomas Stadlmayer, Beatrice Kohl, Yvonne Kohl, Silke Scheifinger, Tamara Bauer, Stephanie Stadlmayer, Marlene Raunigg,Renate Bauer, Monika Kohl, Markus Szallai, Doris Schieraus, Johannes Vosel sowie Andrea und Andreas Zottl. Auch Jasmin Kohl, Ivana Babic, Bianca Weinzetel, Andreas Teubi, Josef Haselbacher, Maria Haselbacher, Erich Zottl, Margit Kirnbauer und Astrid Mayer lauschten den Klängen der Kapelle und der Band dotcom.