"Dum Bum"-Böller zerfetzte Klo

03.01.2018, 16:06 Uhr

Polizeiinspektion Neunkirchen ermittelt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eine mobile Toilette an der Föhrenwaldlaufstrecke wurde von unbekannten Tätern in die Luft gejagt (die Bezirksblätter berichteten auf).Wie Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller im Bezirksblätter-Gespräch bestätigte: "Haben zwei Kollegen der Polizeiinspektion Neunkirchen die Ermittlungen aufgenommen."Die Ordnungshüter stellten etwa fest, dass das mobile Klo nicht in der Silvesternacht gesprengt wurde. "Sondern zwischen 27. und 29. Dezember. Und zwar offenbar mit einem 'Dum Bum'-Kracher", so Neumüller. Auf "Dum Bum"-Böller kamen die Polizisten deshalb, weil im Umfeld der total zerfetzten Toilette Reste eines solchen Krachers sichergestellt werden konnten.