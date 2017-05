Goldener Igel für Ternitz

05.05.2017, 13:03 Uhr

Naturzone neu im Stadtpark

Nein zur Chemie

„Erst vor kurzem haben wir im Bereich des Stadtparkes eine Naturzone geschaffen, die nur zwei Mal im Jahr gemäht wird und dadurch in Verbindung mit dem Stadtpark und Herrenhauspark eine Wohlfühl-Oase geschaffen, in der sich unsere heimische Flora und Fauna weitgehend ungestört entfalten kann“, so Umweltstadträtin Daniela Mohr.Der Stadt- und Gemeinderat der Stadtgemeinde Ternitz hat bereits im Juni 2015 einstimmig beschlossen, keine Unkrautvernichtungsmittel mit der chemischen Substanz Glyphosat einzusetzen. Die Beikrautbekämpfung auf versiegelten Flächen erfolgt beispielsweise vollständig ohne dem Einsatz chemischer Mittel mit einem Heißdampfgerät, bzw. mechanisch mit einer Wildkrautbürste.