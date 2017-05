Kein Baum-Massaker ohne Experten

13.05.2017, 00:00 Uhr

Umweltstadträtin Andrea Kahofer (SPÖ) verspricht neuen Weg vor Kettensägen-Einsatz.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das radikale Abholen der Allee in der Schreckgasse erzürnt die Neunkirchner. Vor allem Grüne-Vizebürgermeister Martin Fasan gilt in dieser Causa als Buh-Mann. Umweltstadträtin Andrea Kahofer (SPÖ) stärkt Fasan den Rücken: "Die Bäume waren tatsächlich schon vor meiner Ära als in schlechtem Zustand bewertet worden. Anfang des letzten Jahres gab es eine weitere Begehung. Dabei wurden die Bäume vom Gärtner wieder als großteils in gefährlichem und nicht erhaltenswerten Zustand bewertet." Als bedenklich stuft Kahofer die Bäume im unteren Bereich der Schreckgasse, Mozartgasse bis Brunnenplatz. "Bevor ein weiterer Baumschnitt akut wird, werde ich allerdings auf einen unabhängigen Fachmann beharren und Alternativen genau ausloten", beteuert Kahofer.