Mordalarm in der Bezirkshauptstadt

12.10.2017, 20:29 Uhr

Neunkirchnerin (70) lag tot in der Wohnung.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Wir gehen davon aus, dass ein Tötungsdelikt vorliegt", so die knappe Auskunft auf Landespolizei-Ebene zum Tod einer 70-Jährigen.Die Frau wurde in den Abendstunden des 11. Oktober von einer Bekannten in ihrer Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Stadtpark Neunkirchen entdeckt. Erstochen."Eine Bekannte fand die 70-Jährige, nachdem sie tagelang nichts von ihr gehört hatte. Die Frau alarmierte umgehend die Polizei, wird Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizei-Direktion auf orf-online zitiert.Die Ermittlungen zum Tod der alleinstehenden Frau laufen auf Hochtouren. Es wurde eine Obduktion angeordnet, deren Ergebnis frühestens freitags vorliegen soll.