Moschee-Gerücht hielt sich hartnäckig

22.04.2018, 00:00 Uhr

Bauchweh wegen Bauvorhaben in der Neunkirchner Schillergasse.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Belästigt fühlen sich einige Neunkirchner wegen Bauarbeiten in der Schillergasse. "Zwischen Nr. 41 und 49", berichtet ein Siedler. Gerüchte über den angeblichen Bau einer Moschee sorgen für Verunsicherung bei einigen Bürgern. Aus dem Bauamt hieß es dazu auf Bezirksblätter-Anfrage: "Hier wird kein Gebetshaus gebaut, es handelt sich um eine normale Baubewilligung." Doch das beruhigt einige Anrainer noch nicht. Nun fühlt sich auch die Politik bemüßigt, Farbe zu bekennen. "Die FPÖ kommt vorbei und schaut sich das an", erklärte ein Bewohner aus dem Umfeld der Baustelle. Aufklärung kommt aus dem Stadtamt zu den Bauarbeiten in der Schillergasse: demnach würden hier nur vier Doppelhäuser errichtet. "Die Anrainer werden auch zur Besichtigung eingeladen", heißt es aus dem Rathaus.