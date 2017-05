Oweh: Grafenbach muss mit kastriertem Maibaum leben

05.05.2017, 08:30 Uhr

Unbekannte schnitten den Baum noch vor dem Aufstellen auf einer Höhe von 8 Meter an.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Eigentlich sollte der ca. 22 m lange Maibaum – oder Kirtagsbaum, wie ihn die Grafenbacher nennen – heute, am 5. Mai, gegen 19 Uhr, mit viel Trara aufgestellt werden.Allerdings machten sich Unbekannte an dem Bäumchen zu schaffen als er am Dorfplatz Grafenbach gelegen ist. Torsten Rasner: "Der Baum wurde bei ca. 8 m eingeschnitten. Wir wissen noch nicht wer es gewesen ist, haben auch noch keinen Verdacht. Wir werden Baum bei 8 m abschneiden und dennoch aufstellen. Jetzt ist er halt nur mehr 14 m hoch."