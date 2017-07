26.07.2017, 18:33 Uhr

Feuerwehr Pottschach half.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Am Nachmittag des 26. Juli wurde die Freiwillige Feuerwehr Pottschach zu einer Tierrettung nach Pottschach gerufen.Ein junges Reh verfing sich einem Zaun. Es konnte sich nicht mehr befreien. Einsatzleiter Peter Reumüller näherte sich langsam dem verängstigten Tier. Er konnte es nach kurzer Zeit aus seiner Lage befreien. Das unverletzte Tier wurde in einem nahegelegenen Waldstück in die Freiheit entlassen.