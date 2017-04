Schreckgasse 2.0

26.04.2017, 12:16 Uhr

Neunkirchen : Schreckgasse |

Start der Bauarbeiten am 26. April 2017

BEZIRK NEUNKIRCHEN (Stadtgemeinde Neunkirchen). Die Schreckgasse ist eine der ältesten Gassen im Stadtgebiet Neunkirchens, die Leitungen stammen teilweise noch aus dem Jahr 1895. Die Stadtgemeinde nimmt nun mit der Sanierung der Fahrbahn ein Großprojekt in Angriff, das Ende am 26. April 2017 gestartet wird. Ziel ist nicht nur die Sanierung der Fahrbahn, sondern im Zuge dessen auch eine Verkehrsberuhigung und damit einhergehend eine Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Rund € 310.000,-- werden in die Maßnahmen fließen. Die Bauzeit ist von 26. April bis Mitte August geplant.

Das Projekt gliedert sich in vier Phasen:

1) BaumschnittIm Zuge der routinemäßigen Kontrolle der Bäume wurde festgestellt, dass von einigen Bäumen erhebliche Gefahr ausgeht, vor allem Linden und Spitzahorne weisen Baumkrankheiten sowie Höhlungen auf. Nachpflanzungen im Zuge der „Aktion Baumpatenschaft“ ist bereits geplant.2) Herstellung der EinbautenWasserleitung, 100-Liter-Kanal, Breitbandkabel, Straßenbeleuchtung, Gasleitung, 20-KV-Kabel und Fernwärme3) Herstellung von Geh- und Radweg4) Herstellung der Fahrbahn und NebenanlagenDie Anrainerinnen wurden am 25. April bei einem Informationsabend über die Bautätigkeiten und etwaige Verkehrsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt. Für Eltern und Beschäftigte des NÖ Landeskindergartens in der Schreckgasse wurde eine Infotafel im Kindergarten eingerichtet. Während der Bauzeit kommt es zeitweilig zu Sperren von Teilstücken der Schreckgasse.Detailinfos zum Projekt und den Verkehrsmaßnahmen sind unter www.neunkirchen.gv.at zu finden.