Vom Balkon des Kurhauses gestürzt

30.04.2017, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 28.04.1967 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Zu einem tragischen Unfall kam es Sonntag, den 23. April in der Lungenheilanstalt Grimmenstein. Ein Patient stürzte sechseinhalb Meter von einem Balkon in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Der 75-jährige Pensionist Anton Schielhard aus Mödling befand sich in der Heilanstalt auf Kur. Das Unglück geschah um 6 Uhr 30. Der Mann befand sich noch im Bett, als er einen heftigen Asthmaanfall erlitt. Anton Schielhard stand daher auf und taumelte auf den Balkon hinaus.Vermutlich hatte sich der Mann über das Balkongeländer gebeugt und dabei das Gleichgewicht verloren. Kopfüber stürzte er in die Tiefe. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er hatte noch die Kraft, sich zu erheben und um Hilfe zu rufen.Schielhard wurde gleich darauf auf sein Zimmer gebracht, doch kam jede Hilfe für den Schwerverletzten zu spät. Eine Viertelstunde nach dem Unfall, um 6 Uhr 45, starb der Mann an den Folgen seiner Kopfverletzungen.