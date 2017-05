Sporttischfußball Weltrangliste Mai 2017

03.05.2017, 20:05 Uhr

FISTF.com ) ist heute veröffentlicht worden.Österreichs Open Mannschaft ist weiterhin auf dem guten dritten Platz hinter Italien und Spanien platziert. Österreich verlor das WM Finale 2015 nur knapp gegen Spanien 0-2 und das Semi-Finale gegen Italien 1-2 bei der WM 2016. Diese beiden Resultate sind die Basis der Punkteanzahl in der Rangliste. Die Setzung als Nummer 3 bei der Auslosung für die WM 2017 in Paris (Frankreich) im September ist daher nahezu gesichert.

Weltranglisten

Sportsfreunde gesucht

Weltranglisten gibt es in allen offiziellen Kategorien für Einzelspieler und Nationalmannschaften der Open, Veteran (Ü-45), Frauen und für die Jugendlichen U-12, U-15 und U-19 Kategorien. Eine weitere WR Liste gibt es für die Vereinsmannschaften (Klubs) die auch mit ein oder mehreren Vereins Mannschaften (A, B oder C Teams) vertreten sein können.Österreich ist in den verschiedenen Kategorien sehr gut platziert.Sportsfreunde und Sportsfreundinnen, egal welches Alter, Farbe und Geschlecht sind willkommen unsere 'Art' des Sporttischfußballes kennenzulernen, damit Österreich wieder in allen Kategorien vertreten sein kann. Probiere es!Schreibt uns ein Email: office@tischfussballverband.atSiehe Bilder der aktuellen FISTF Weltranglisten.