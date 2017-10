Roco: Gloggnitz verliert Teile der Produktion

20.10.2017, 10:59 Uhr

Das bedeutet auch weniger Jobs in der Region für das Unternehmen.

Der Modelleisenbahn-Hersteller Roco steckt in einer Krise. Das wirkt sich auch auf den Standort Gloggnitz nachteilig auf.

Wir befinden uns in einem notwendigen Restrukturierungsprozess um unsere Kostenstruktur deutlich zu verbessern. Wir verdienen momentan kein Geld, was sich natürlich kein Unternehmen langfristig leisten kann. Um mittelfristig wieder profitabel zu werden und somit den Bestand der Unternehmensgruppe langfristig absichern zu können, ist die Modelleisenbahn Gruppe im angesprochenen Restrukturierungsprozess. Somit arbeiten wir auch an der langfristigenAbsicherung der österreichischen Standorte.Die Standorte in Österreich, wie hier angesprochen, der Standort in Gloggnitz, kann durch die Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen erhalten werden.Wir werden den Standort in Vietnam weiter ausbauen und die Standorte in Europa, speziell in Osteuropa, werden vom Mitarbeiterstand rückgängig sein. Dies gilt auch für Gloggnitz.Der Standorte Gloggnitz als auch Bergheim sind wichtige Knowhow-Träger und dieser Wissen ist für unsere Unternehmensgruppe sehr wichtig und ist unersetzbar. D.h. die Standorte werden erhalten bleiben. Die Anzahl der Mitarbeiter wird sich aber mittelfristig reduzieren.