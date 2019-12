Ernst Höger ist verstorben

BERNDORF. Soeben ereilte uns die traurige Kunde vom Ableben von Ernst Höger. Er verstarb am 24.12.2019 im erst 75. Lebensjahr.

Der SPÖ-Politiker war von 1978 bis 1980 Landessekretär der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie, von 1985 bis 1998 SPÖ-Landesparteiobmann von Niederösterreich, von 1979 bis 1980 Abgeordneter zum Niederösterreichischen Landtag, von 1980 bis 1999 Landesrat für Gemeinde- und Wohnbauwesen und von 1986 bis 1999 Landeshauptmannstellvertreter.

Er lebte in Berndorf/St. Veit, seit 2004 mit einem neuen Herzen, das ihm am AKH in Wien erfolgreich eingepflanzt worden war, er bezeichnete diesen Tag stets als seinen 2. Geburtstag. Die Erkrankung war auf eine Borreliose nach einem Zeckenbiss Ende der 1990er Jahre zurückzuführen gewesen.

Unser Beileid gilt seiner Familie.