Von Kaminsanierung, Kaminschleifen bis zu Montage der

Rauchfangaufsätze – Wir leisten Ihnen eine professionelle Arbeit

Sie möchten den Kamin sanieren lassen? Wissen aber nicht was für Kosten sich bilden werden? Gern

kommen wir zu Ihnen um eine kostenlose Besichtigung zu machen.

Nach der Besichtung erstellen wir Ihnen ein individuelles Sonderangebot.

Ohne Besichtigung kann kein Angebot erteilt werden, daher ist es wichtig Sie an ihrem Ort besuchen zu

können.

Wir machen Kaminkopfsanierung, Kaminschleifen- und ausschleifen von

Rauchfängen

Wenn der Kamin nicht mehr seine Arbeit macht, muss man den alten Kamin nicht abreissen.

Wir sind als Kaminsanierungsnotruf – Team jederzeit einsatzbereit.

Den Kamin auf Vordermann zu bringen ist meistens eine bessere Entscheidung als den Kamin

abzureissen.

Ausserdem kann man wohl nie „Nein“ sagen für einen brennenden Kamin an einem schönen Wintertag.

Nicht nur die Wärme das ein Kamin erzeugt, auch das Ambiente erbringt ein gemütliches und

erfreuendes Gefühl ins Haus.

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungstermin.

Kosteneffiziente Kaminsanierung in Wien und Umgebung



Unser professionelles Team ist spezial geschult im Gebiet Kaminsanierung wien und kann durch das

Fachwissen das Sie haben jede Art von komplizierten Fällen eine Lösung erstellen.

Wir kommen gerne zu Ihnen um eine gratis Besichtigung zu machen.

Kontaktieren Sie uns und wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen zum gewünschtem Tag.

Wir erneuern Ihre Kaminabdeckplatten und Rauchfangaufsätze



Von Montagebearbeitungen der Abdeckplatten, Kaminschleifen bis zu Kaminkopfsanierung:

Wir garantieren Ihnen den besten und sichersten Dienst, wenn es um den Kamin geht.

Unser Service erfasst sich mit allem, was sich bei einem Kamin handeln kann, und dies von einem

professionellen Team mit fairen Preisen. Damit Sie so richtig heizen können, rufen Sie uns an und wir

kümmern uns darum, dass Ihr Kamin wieder zieht. Wir sind ihr Kamin-Helfer in Wien und Umgebung.

Verlängern, Isolieren und Ausfräsen von Fängen



Sie möchten den Rohreinbau erneuern? Oder sollten die Fängen verlängert werden? Kontaktieren Sie

uns, und wir beraten Sie gerne wie die beste Lösung für Ihren Kamin nach ihrem Bedarf und Wunsch

erstellt werden kann.

Ausfräsen, Isolieren, Verlängern ... Unser Team macht den Kamin wieder leistungsfähig.

Wir verlängern und isolieren die Fängen



Vom Anfang bis zum Ende der Kaminbearbeitungen garantieren wir Ihnen, Ihre Wohnung wieder so zu

aufzustellen wie wir gestartet hatten.

Das heisst, bei Kaminbearbeitungen bildet sich viel Schmutz und Asche, doch dies sollte Ihnen keine

Angst einjagen, denn wir als Team, verlassen Ihr Haus erst dann wenn alles wieder Sauber und

aufgeräumt ist.

Ihre Zufriedenheit ist für uns sehr wichtig und Sauberkeit ist eine wichtige Sache für uns.

Querschnittsanpassung für Ihren Kamin



Ein Kamin kann in Jahren ausser Funktion geraten, dafür sind wir da.

Von Querschnittsanpassung bis zu Rohreinbau und Sanierung wir bringen Ihren Kamin wieder in Schritt.

Keller und Dachboden ausräumen



Wir befassen uns ausser der Kaminbearbeitungen auch mit Keller und Dachbodenausräumungen.

Kontaktieren Sie uns und wir erzielen einen Termin mit Ihnen zum gewünschtem Tag und Zeitpunkt.

Nach Besichtigung beraten wir und stellen mit Ihnen zusammen nach Ihrem Wunsch und Bedarf wie wir

eine Lösung zu Ihrem Kamin erstellen können für faire Preise. Das gleiche ist für Keller und Dachboden

Ausräumungen geltend. Kaminreparatur in Wien

Rufen Sie uns an. Wir sind das beste Team für Ihren Kamin, Keller und Dachboden.

2331 Vösendorf

Ziegelteichgasse 6

+43 699 10 25 25 74

office@kaminsanierungsnotruf.at