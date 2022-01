Drei Fragen, drei Antworten: Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, im Kurz-Interview zum Thema Lehre.

Warum sollten junge Menschen eine Lehre machen?

Die Lehre bietet viele Vorteile: Man lernt direkt einen Beruf, wächst in die Praxis im Betrieb hinein und verdient bereits sein eigenes Geld. Dazu kommt, dass Menschen mit Lehrabschluss in den Unternehmen besonders gefragt sind. Unsere Betriebe brauchen Fachkräfte. Die Lehre eröffnet den jungen Menschen vielfältige und erfolgreiche Karrierewege und bietet damit hervorragende Zukunftschancen.



Die Wirtschaftskammer NÖ hat unter anderem auch eine Initiative „Lehre nach Matura“ gestartet. Was erwarten Sie sich davon?

Also zunächst: Unsere Betriebe freuen sich über jeden Lehrling, der ganz klassisch mit 15 oder 16 Jahren eine Lehre startet. Diese jungen Menschen sind das Rückgrat für die Lehre und unverzichtbar.

Zugleich ist nicht für jede Maturantin oder jeden Maturanten ein Studium das Passende. Da gibt Viele, die lieber Praxis erleben und einen Beruf lernen wollen. Diesen jungen Menschen wollen wir verstärkt eine Lehre schmackhaft machen. Es muss nicht immer Uni sein.



Sie haben selbst auch eine Lehre absolviert, sind Steinmetzmeister. Würden Sie diesen Weg wieder so gehen?

Ein klares „Ja“. Die Lehre war der beste Weg, den ich gehen konnte. Keine andere berufliche Qualifikation ist so modern aufgestellt wie die Lehre.

Entscheidend ist, dass man einen Beruf wählt, der genau zu den eigenen Talenten und Interessen passt. Deshalb ist es so wichtig, die vielen Berufsorientierungsangebote in Niederösterreich zu nutzen. Damit man unter den 200 Lehrberufen, die es gibt, genau den richtigen findet.