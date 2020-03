Die Arbeiterkammer bietet rund um das Thema Wohnen ein umfangreiches Paket rund um Finanzierung und Beratung.

OÖ. Die Wohnkosten steigen stetig und besonders für junge Menschen sind Kaution oder Baukostenzuschuss oft zu große finanzielle Hürden. Die Arbeiterkammer Oberösterreich bietet seit nunmehr zwei Jahren ihren jungen Mitgliedern eine spezielle Unterstützung an, das Startpaket Wohnen. Für alle Mitglieder gibt es eine Fülle von nützlichen Angeboten rund ums Wohnen.

Startparket Wohnen seit 2018

Die AK OÖ konnte innerhalb von zwei Jahren 300 jungen Mitgliedern bis maximal 35 Jahren mit einem kostenlosen, gebührenfreien und unbürokratischen Kredit bei der Finanzierung der ersten Wohnung helfen. Die durchschnittliche beantragte Kreditsumme betrug im Vorjahr 3.750 Euro. Die Ersparnis für die Kreditnehmer ist groß: Bei einer Darlehenssumme über 3.750 Euro und einem effektiven Sollzinssatz von beispielsweise vier Prozent für einen Wohnkredit über fünf Jahre fallen insgesamt 750 Euro Zinsen und Gebühren an. So ergibt sich eine Gesamtersparnis von 150.000 Euro für all jene Mitglieder, die im vergangenen Jahr ein Darlehen nutzen konnten.

2019 verwendeten 77 Prozent der Darlehensnehmer das Startpaket für die Finanzierung von Mietwohnungen. Fünf Prozent investierten in eine Mietkaufwohnung und 18 Prozent beantragten das AK-Darlehen für die Sanierung einer bestehenden Wohnung – vor allem im Haus der Eltern oder Großeltern. Gerade bei Mietkauf und Sanierung wird das Startpaket mit 10.000 Euro voll ausgeschöpft.

Anträge und Informationen zum Startpaket Wohnen erhalten Interessierte beim AK-Konsumentenschutz:ooe.arbeiterkammer.at/wohnen oder unter 050/6906-3140.

Umfassendes Serviceangebot

Mieter und Eigenheim-Besitzer, Hauskäufer und Häuslbauer finden beim AK-Konsumentenschutz objektive Infos zu rechtlichen Fragen und praktische Preisvergleiche, mit denen sich viel Geld sparen lässt.

Die AK-Mietrechtsexperten bieten allen Mitgliedern kostenlose Beratung und führen bei relevanten Rechtsfragen Musterprozesse. Im Jahr 2019 wandten sich mehr als 16.000 Oberösterreicher bei Fragen und Problemen im Mietrecht an die Arbeiterkammer. 10.500 Beratungen wurden telefonisch durchgeführt. Die meisten Kontakte erfolgen online. Über 100.000-mal wurde das vielfältige Angebot rund ums Wohnen im Vorjahr nachgefragt, davon entfielen 13.000 Klicks auf das Mietrecht. Auch im Mittelpunkt des Interesses: Betriebskosten, Ausmalen, Beendigung von Mietverträgen und mögliche Mietminderungen.

Rechtliche Verbesserungen für Mieter

Die Arbeiterkammer Oberösterreich setzt sich für die Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen für Mieter ein und fordert: