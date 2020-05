Um fundierte Entscheidungen bei der Ausbildungs- und Berufswahl zu unterstützen, geht das WKO Karriere-Center nun neue Wege und bietet die Potenzialanalyse online an.

„Mit der Online-Potenzialanalyse können ab sofort insbesondere Mädchen und Burschen, die vor einer erstmaligen Berufsentscheidung stehen, aber auch alle anderen Personen, die eine berufliche Neuorientierung oder Weiterentwicklung anstreben, die Testung und Beratung ortsunabhängig nutzen“, erläutert WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

OÖ. Interessenten an der neuen Online-Potenzialanalyse werden in einem ausführlichen Telefonat über den Ablauf und die technischen Voraussetzungen informiert. Im Anschluss erhalten sie per E-Mail Links zu den Tests und können diese ortsunabhängig am Computer oder am Tablet absolvieren. Getestet werden auf wissenschaftlicher Grundlage die intellektuellen Leistungsvoraussetzungen sowie die berufsbezogenen Interessen. Die Ergebnisse stehen bereits kurz danach für das Beratungsgespräch zur Verfügung. Die Beratung selbst kann als Telefonat bzw. auf Wunsch auch als Skype-Meeting stattfinden. Sämtliche Empfehlungen aus dem Gespräch werden abschließend per Mail zugesendet.

„Das WKO Karriere-Center ist mit diesem neuen Angebot Partner für alle, die eine fundierte Ausbildungsentscheidung beziehungsweise Berufswahl treffen wollen, und richtet sich somit an Jugendliche und Maturanten genauso wie an Erwachsene, die bereits im Berufsleben stehen“, so WKOÖ-Präsidentin Hummer.



Anmeldung und weitere Infomationen im WKO Karriere-Center, Tel.: 05/90909-4061 oder Mail: karriere@wkooe.at