Thomas Naderer folgt mit Jahresbeginn 2022 Wolfgang Wimmer als neuer Gremialobmann der Versicherungsagenten in der WKO Oberösterreich.

OÖ. Der Linzer Thomas Naderer ist seit 1995 in der Versicherungsbranche tätig und gründete 2003 das Unternehmen WVN GmbH. Seither ist er als Versicherungsagentur- und Vermögensberater mit mehreren Kooperationspartnern tätig. 2017 begann er seine Tätigkeit im Ausschuss des Landesgremiums der Versicherungsagenten in der WKO Oberösterreich. 2019 wurde er zum Obmann-Stellvertreter des Landesgremiums bestellt. Als Mitglied im Bundesausschuss begleitet er unter anderem den Arbeitskreis zum Thema NQR-Zertifizierung der Versicherungsagenten. „Wir stehen in unserer Branche stetig vor neuen Herausforderungen. Ich werde diese mit Ehrgeiz und Respekt annehmen und umsetzen“, so Thomas Naderer.