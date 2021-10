LOCKENHAUS. Blutrünstige, sowie sinnliche Szenen und vieles mehr – der Dracula ist von den Untoten auferstanden und treibt wieder sein Unwesen auf der Burg Lockenhaus! Das alljährliche Dracula Theater feierte am Freitag, den 8. Oktober die Premiere für die bevorstehenden Vorstellungen. Um das totale Gruselerlebnis zu erfahren ergibt sich auch die Möglichkeit am Gruseldinner oder am Raubritteressen vor dem Theater teilzunehmen.



Interszenisches Theatererlebnis

Die Inszenierung verteilte sich über die gesamte Burganlage, dies schuf ein noch interessanteres und zugleich abenteuerreiches Theatererlebnis. Die dreistündige Aufführung konnte facettenreicher nicht sein und auch die Spannung blieb, aufgrund der vielen Nebendarsteller, die die Besucher während des Wechselns von Theaterbühne zu Theaterbühne von allen möglichen Seiten erschreckten, eindeutig nicht aus! Thomas Koziol, welcher bereits seit unglaublichen 8 Jahren die Rolle des Draculas annimmt, könne nicht perfekter für diese Besetzung sein – er lebe beinahe für die Rolle des blutrünstigen König der Vampire.

Der König der Vampire

Bram Stokers überaus berühmter Roman ,,Dracula" diente als Vorlage der Vorstellung und schaffte eine schaurig-gute Grundlage für eine interszenische Neuinszenierung. Es wird die Geschichte rund um den König der Vampire detailliert dargestellt und durch die faszinierten Bühneneffekte wird man in den Bann einer Welt voller schauriger Geheimnisse und schwarzer Magie gezogen.

Wer nun auch auf den Geschmack für einen blutdurstigen Abend auf der Burg Lockenhaus gekommen ist, hat noch jeden Freitag und Samstag bis zum 30.10.2021, sowie am Sonntag, den 31.10.2021 bei der Halloween Vorstellung mit Abschluss-Ensemble-Party, Zeit sich die Geschichte des Draculas im schaurigem Ambiente anzusehen.