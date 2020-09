Mit einer ursprünglich schon fürs Frühjahr geplanten Lesung der burgenländischen Autorin Michaela Frühstück und einem regionalen Genussmarkt ließ die Bibiothek der Jungen Initiative Kr. Minihof/Mlada inicijativa Mjenovo den Minihofer Bibliotheks-Sommer ausklingen.

Genuss-Markt

Von Likören und Schnäpsen über handgefertigten Schmuck, Kreatives aus Papier und Stoffen bis hin zu original Minihofer Kürbiskernöl und einigem mehr reichte die Palette des Genussmarkts. Spannend zu sehen, welches kreative und kulinarische Potential in Kr. Minihof und Umgebung steckt.

Lesung

Am Abend bestach dann die gebürtige Deutschkreutzerin Michaela Frühstück mit Lesehäppchen aus ihrem Roman "Missis Karlovits überfährt den Po". Die ORF-Kulturredakteurin ist gemeinsam mit Bettina Treiber aus der „Kultigen Landpartie“ und anderen Fernseh- und Radiobeiträgen bekannt.

Eine Hauptrolle für Mjenovo

In "Missis Karlovits" wie auch in ihrem ersten Roman "Teta Jelka überfährt ein (Huhn)Hendl" spielt Mjenovo - Kroatisch Minihof eine Hauptrolle. Diesmal macht sich Mjenovos Theatergruppe in die "130 Grammelpogatscherl vom burgenländischen Mjenovo entfernte" Emilia Romagna auf. Unter den vielen durchaus schrägen Gestalten treffen wir dabei in einer Melange aus Poesie der Bilder und tragikomischen Augenblicken auch auf allerlei aus dem ersten Buch bekannte Charaktere wie zum Beispiel den Pfarrer Don Stipe. Und während die Theater-Truppe auf den Spuren von "Don Camillo und Peppone" wandert, entwickelt sich um einen 1905 in Mjenovo auf die Erde gefallenen Meteoriten ein echter Kriminalfall...

Mundgerecht

In drei mundgerechten Häppchen stellte Michaela Frühstück open air im abendlichen Pfarrhof Ausschnitte aus ihrem Buch vor. Musikalisch umrahmt von Tochter Sarah (Blockflöte) und ihrem Mann, dem Saxophonisten Clemens Frühstück.

Eine stimmige Veranstalung!