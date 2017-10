BURGENLAND TRIFFT INDIEN

Der gemeinnützige Verein "Haven of Home - Childcare" lädt zu einem gemütlichen Nachmittag mit einem tollen Programm im Gasthof Trummer (Horitschon) ein. Haven of Home - Childcare setzt sich für die Schulbildung von Kindern in Indien ein.



- Monika Mayer-Höttinger präsentiert ihr burgenländisches Kochbuch „Kochlust – Fleischlos glücklich“



- „Die Putzischn“ aus Deutschkreutz lesen Geschichten und Gedichte



- Haven of Home – Childcare stellt den Verein und seine Projekte vor





Um eine Spende für die Projekte des Vereins wird beim Eintritt gebeten.