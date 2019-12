BEZIRK. Gerne werden am Beginn des Neuen Jahres "Vorsätze" definiert (z.B. weniger Rauchen, weniger Süßes, weniger Alkohol, mehr Bewegung, ...), die als persönliche Ziele zu verstehen sind. Meist bleiben diese aber rasch auf der Strecke.

Warum das? Das Problem an den Neujahrsvorsätzen ist, dass es oft viel zu viele sind. Gleichzeitig sind auch die Erwartungen oft unrealistisch. Das neue Jahr - als Beispiel mit dem Vorsatz „In diesem Jahr alles an der Ernährung zu ändern“ zu starten - wird nicht so einfach gelingen und ist viel zu pauschal und für viele überfordernd.

Fünf Tipps

Fünf Tipps, mit denen man sie jedoch dennoch umsetzen - mit etwas Glück - kann:

Schritt für Schritt zum Ziel

Verbündete suchen

regelmäßige Erfolgsberichte

Vorsätze notieren und platzieren

Halbjahrescheck

Glücksbringer zum Neuen Jahr