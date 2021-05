HANNERSDORF. Die Familie Gollacz-Kristaloczi, die in Hannersdorf einen Buschenschank betreibt, hat vor kurzem auch einen E-Bike-Verleih gestartet. Bei seiner Tour durch den Bezirk Oberwart hat der 2. Landtagspräsident und Bürgermeister Georg Rosner der Familie einen Besuch abgestattet. „Ich freue mich, dass die Familie Gollacz-Kristaloczi dieses tolle Angebot in unserer Region geschaffen hat, denn in der Natur unterwegs sein ist gerade sehr beliebt“, so Georg Rosner.