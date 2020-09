Ein fünfjähriger Bub wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt.

HOLZSCHLAG. Ein fünfjähriger Bub wurde am Donnerstagnachmittag, 3. September, bei einem Verkehrsunfall in Holzschlag verletzt. Der Bub dürfte auf die Straße gelaufen sein, so die Polizei. Die Lenkerin eines Pkws konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Fünfjährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem NotarzthubschrauberChristophorus 16 in die Grazer Kinderklinik geflogen. Die Feuerwehr Holzschlag war mit 13 Mann, sowie TLF und BLF ebenfalls im Einsatz.