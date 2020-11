Gemeinde Pinkafeld wurde als Fairtrade-Gemeinde bestätigt.

PINKAFELD. Seit 2018 trägt Pinkafeld den Titel Fairtrade-Gemeinde, nun wurde von Fairtrade-Österreich überprüft, ob die Kriterien für diese Auszeichnung weiterhin erfüllt werden. Am 5. November konnte der Status als "Fairtrade-Gemeinde Pinkafeld" erfolgreich um drei weitere Jahre verlängert werden.

Dank an Weltladen

Bürgermeister Kurt Maczek (SPÖ) und Fairtrade-Beauftragter Gemeinderat Eduard Posch (NEOS) freuen sich über die Auszeichnung und danken allen, die sich für fairen Handel in der Stadt engagieren. "Der Titel 'Fairtrade-Gemeinde' wird von allen Akteuren der Gemeinde getragen, die den Begriff mit ihren Aktivitäten und Maßnahmen zu Leben erfüllen. Er würdigt die Arbeit und das Engagement all jener, die aktiv an der Förderung des fairen Handels in Pinkafeld mitmachen," sagt Posch anläßlich der Urkundenverleihung. "Insbesondere ist dem Weltladen Pinkafeld - dem Fachgeschäft für den fairen Handel - mit seinen vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern zu danken, die seit 16 Jahren das Anliegen des fairen Handels unterstützen.

Auch Schulen machen mit

Besonders erfreulich ist auch, dass sich immer mehr Schulen in Pinkafeld intensiv mit dem fairen Handel beschäftigen," so Maczek und Posch unisono. Derzeit befinden sich die Volksschule und die Mittelschule im Bewerbungsprozess zur Fairtrade-Schule, die HLW Pinkafeld hat diesen Status bereits seit einigen Jahren.