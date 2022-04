Die Ruine Dobra liegt auf einer Halbinsel im Stausee Dobra. Eine kurze Autofahrt und ich bin in der Nähe der Ruine und des Campingplatzes Dobra. Ich geh cirka einen Kilometer zur Ruine und erhasche kurz vor Erreichen Blicke auf den Stausee - mal blitzt das sonnenbeschienene Wasser links zwischen den Bäumen hervor und mal rechts.

Gemächlich schlendere ich zwischen den Mauern umher. Es ist strahlend blauer Himmel, jedoch weht der Wind ziemlich heftig. An windgeschützten Stellen kann ich sogar ein kleines Sonnenbad genießen.

Es gibt auch einen Bergfried von dem man wahrscheinlich einen wunderbaren Blick über den Stausee hat, dieser ist jedoch geschlossen und der Schlüssel wäre in einem Gasthaus abzuholen - lese ich. Für Führungen kann man hier Termine vereinbaren. Die Ruine ist auch Station des Sagenweges, der in Franzen startet und ca. 15 km in der Runde verläuft..

Hier gibt es auch die längste Stahlseilrutsche "Big fly" Österreichs. Gestartet wird am Burgfried und dann saust man übers Wasser in den gegenüberliegenden Wald - huiii - i glaub für mich wäre das a ziemliche große Herausforderung.

Beim Retourgehen sehe ich an den sonnenbeschienenen Hängen entlang des Weges viele verschiedene Blumen blühen, Schaumkraut, Frühlingsblatterbse, Himmelschlüssel, Lungenkraut und Primeln kündigen mit ihrer Farbpracht den Frühling an - sonst ist es noch recht braun hier im Wald. Die Bienen und Hummeln summen und umschwirren die ersten Blüten, landen auf ihnen und suchen nach Nektar.

Ich hatte Glück, das ich so früh am Morgen los gefahren bin. Nachdem ich wieder "zuhause" bin dauert es nicht lange und ich sehe ein wildes Schneegestöber vor meinem Fenster und der Himmel ist grau in grau. Wieder eine Stunde später ist wieder strahlendblauer Himmel und Sonnenschein - Aprilwetter halt😅

Viel Freude beim Schauen meiner Bildstrecke und beim Erkunden