„Lebensmittel im Widerspruch zwischen regionaler Herkunft und globaler Verfügbarkeit“ lautet der Titel der Diplomarbeit von Stefan Brunner, Manuela Fink, Vanessa Kamper und Justin Koller aus der 5BK der BHAK/BHAS Oberwart.

Das vierköpfige Team fasst somit in ihrer Arbeit ein brandaktuelles Thema auf. Wirtschaft und Gesellschaft sind aufgrund der zunehmenden Globalisierung einem steten Wandel unterworfen. Auch im Lebensmittelbereich sind Produkte permanent weltweit verfügbar. Lebensmittelkrisen wie beispielsweise BSE, Vogelgrippe sowie die jüngste Corona-Pandemie haben jedoch in den letzten Jahren dazu geführt, dass sich das Konsumverhalten verändert. Qualität und die Herkunft der Produkte werden für die Kaufentscheidung immer wichtiger - regionale Produkte gewinnen wieder mehr an Bedeutung.

In der Arbeit werden allgemeine Zukunftstrends in der Wirtschaft aufgezeigt und anhand einer Befragung die Kaufmotive beim Lebensmitteleinkauf analysiert. Es werden die Nachteile der Globalisierung und die Vorteile des regionalen Einkaufs dargestellt, sowie die steuerlichen Maßnahmen des Staates zur Steuerung des Konsumverhaltens kritisch beleuchtet. Den Abschluss der Arbeit bildet die Analyse des regionalen Gemüsebetriebes „Rauers Ernte“.

Den Schülerinnen und Schülerin ist eine sehr interessante und topaktuelle Arbeit mit dem Hintergrund der Pandemie gelungen.