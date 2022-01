Bei meinem Spaziergang rund um die Teiche zwischen Oberdorf und Rotenturm sind mir an den metallenen Uferbefestigungen Löcher aufgefallen. Oh😍, das ist ein interessantes Objekt, um die eigene Perspektive zu verändern.

Da die Löcher sich ca. 10 cm oberhalb der Wasserfläche befinden, muss ich mich runterbeugen, um mit meinem Handy durchs Guckloch zu fotografieren. Mit dem dicken Gewand ein etwas anstrengendes Unterfangen, weil es beim ersten Mal nicht so klappt, wie ich es mir vorstelle. Ich hab verschiedene Positionen eingenommen und auch das Handy verschieden positioniert, um einige Fotos zu machen. Ohne Brille 😎konnte ich leider auch die Schärfe nicht erkennen, deshalb besser mehr als zu wenig Fotos machen.

Ich finde es immer wichtig hin und wieder die Perspektive bewusst zu verändern und dabei wahrzunehmen, was sich dadurch in einem selbst verändert und welche Gedanken auftauchen. Mir sind im Nachhinein verschiedene Blickweisen eingefallen:

Durchblick - Einblick - Ausblick - Tunnelblick - Weitblick - Innenblick

Im Laufe des Lebens haben wir wohl alle schon mal Situationen erlebt, in denen uns der Durchblick fehlte. Was könnte helfen, wenn man keinen Durchblick hat und nichts mehr versteht und alles verworren und düster ist?

Auch der Tunnelblick ist wohl bekannt. In stressigen Situationen, besonders oder auch wenn man zu stark in der Routine ist, sehen wir sehr wenig - so als würden wir durch ein Rohr blicken. Es muss einem aber erst einmal bewusst werden, wenn wir diesen Tunnelblick haben. Manchmal hilft es mir, wenn jemand von außen drauf aufmerksam macht und beschreibt, was es noch alles zu sehen gibt. Das öffnet meinen Blick, dieses Öffnen muss aber auch zugelassen werden. Was hilft euch einen Tunnelblick zu erkennen?

Der Ausblick und auch der Weitblick sind oft eine Folge dessen, wenn man erkennt, dass man einen Durchblick oder einen Tunnelblick hat. Wenn man es erkennt, kann man auch etwas ändern - sich bewegen und die Position wechseln. Diese Bewegung und Veränderung kann manchmal anstrengend, irritierend und ziemlich aufregend sein - aber es fühlt sich lebendig an, aktiv und freudvoll. Manchmal ist es an der Zeit einige Unsicherheiten, Unwohlsein und Ängste zu überwinden. Hier hilft mir mein Mut und das Erinnern an Situationen die ich schon geschafft hat, obwohl sie angstbesetzt waren. Wenn ich dann die Position einnehme, an der ich den Ausblick und den Weitblick genießen kann, dann gibts ein großes Durchatmen und Dankbarkeit. Dann ist es mir auch möglich eine Entscheidung zu treffen, sollte eine anstehen. Es ist aber besonders schön und erhebend einfach mal zu schauen und wahrzunehmen.

Oft wird einem auch ein Einblick gewährt, in Situationen die man nur oberflächlich wahrnimmt. Ein Mensch z.B. der mir vertraut gewährt mir Einblick in sein Innerstes, seine Gedanken, Sorgen und Gefühle. Dieses Einblick gewähren kann Erleichterung bringen. Ich finde es auch sehr hilfreich Menschen um sich zu haben, denen man Einblick gewährt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Wem gewährt ihr Einblick in euer Innerstes? Wer vertraut euch so, dass er euch Einblick in sein Innerstes gewährt?

Und dann gibt es da noch den Innenblick. Das ist der Blick mit geschlossenen Augen, die Wahrnehmung auf sich selbst gerichtet. Mit diesem Blick lohnt es sich zu Reflektieren über eigene Sorgen, Ängste, Bedenken, Bedürfnisse, Freuden, ...

In dieser Zeit ist es - finde ich - besonders wichtig, gut auf sich zu schauen und auch zu erkennen, mit welchem Blick ich schaue.

Manchmal würde ich mir wünschen, es gäbe die rosarote Brille wirklich - vielleicht würde sie etwas Gutes bewirken? Ich weiß es nicht und so wechsle ich meine Blickweisen, meine Perspektiven und Reflektiere - innerlich und auch mit lieben Freundinnen.

Ich wünsche euch zumindest einen Menschen, dem ihr uneingeschänkt vertraut und mit dem ihr euch austauschen könnt - es ist so wichtig in dieser Zeit