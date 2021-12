Wow - in sieben Tagen ist Weihnachten - irgendwie bin ich obwohl mich heuer der Adventkalender jeden Tag sehr erfreut hat, nicht wirklich in vorweihnachtlicher Stimmung. Schon ab und zu - aber nicht wirklich.

Ich bin soeben nach meinem Dienst noch in Bad Tatzmannsdorf stehen geblieben, um einen kleinen Spaziergang im weihnachtlichen Park zu machen und mir eine Prise Weihnachtsstimmung zu holen - hmmmm - ein bisschen hab ich erwischt.

So jetzt aber zum siebzehnten Geschenk: Ein Stirnband von Stoffkreisel aus Weinberg. Bei Stoffkreisel findet man einzigartige Babyaccessoires, Hauben, Loops, Halssocken, ect. Alles in liebevoller Handarbeit hergestellt. Wer noch ein Geschenk für Weihnachten sucht - diese und andere tolle Sachen gibts noch im Gelben Tisch in Oberpullendorf. Morgen kann man sogar mit musikalischer Begleitung einkaufen.

Ich finde es echt interessant, auf was ich so beim Recherchieren alles stoße und welch wunderbare Wunderweiber es im Burgenland gibt😍. Soviel Neues habe ich durch den Adventkalender schon kennen gelernt - ich muss nochmal schreiben, wie super ich diese Idee finde.

Ich wünsch euch noch ein letztes besinnliches Adventwochenende und hoffe, dass ihr - falls ihr noch Einkäufe zu erledigen habt - dies gemütlich vonstatten geht.