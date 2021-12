Am Morgen öffne ich meine Rollos und sehe das es geschneit hat - wie schööön😍. Nach dem Frühstück am frühen Vormittag setzt ich mich ins Auto und fahre nach Friedberg, um in der Mutter Theresia Kapelle ein bisschen Einkehr und Andacht zu halten. Genau heute vor einem Jahr habe ich diese Kapelle entdeckt - so auch den Bärengraben.

Die Kapelle wurde erst 2017 von ehrenamtlichen Helfern gebaut und 2019 eingeweiht. Im Glockenturm hängt eine Glocke, die 1926 gegossen wurde und eine besondere Geschichte hat. Sie stammt aus einem Kloster, welches in der Nähe des jetzigen Standortes der Kapelle stand und 2010 einem Neubau weichen musste. In Kriegszeiten wurde die Glocke abgenommen und versteckt, damit sie nicht auch für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen wurde. Nach Kriegsende wurde sie wieder dem Kloster zurück gegeben.

Ich bin voriges Jahr lange in der Kapelle gesessen, habe die Ruhe genossen und gebetet. Spannend war aber, als ich im Jänner im Krankenhaus lag mit meiner Bettnachbarin ins Gespräch kam. Sie erzählte mir, sie sei aus Friedberg - ich erzählte ihr von der wunderbaren Kapelle - und ich konnte es nicht glauben: Die Frau war eine der engagierten Leute, die den Bau der Kapelle initierten und umsetzten. Wie wunderbar das Leben manchmal spielt. Obwohl ein großer Altersunterschied zwischen uns bestand - wir haben uns so gut unterhalten. Ich bin dankbar diese Frau kennen gelernt zu haben.

Nach einer Weile gehe ich wieder in den Bärengraben runter und spaziere bis zur Bärenwiese. Die Landschaft ist wie mit Puderzucker angestaubt und der Nebel kriecht zwischen den Bäumen durchs mystische Tal. Die Farben sind sehr reduziert - weiß, grau und braun - und es tut meinen Augen und der Seele gut diese Reduktion wahrzunehmen. Es ist still, nur das Wasser gluckst neben mir vor sich hin und ab und zu begegnen mir Menschen.

Ich war in diesem Jahr öfters im Bärengraben, ich glaube sogar zu jeder Jahreszeit. Mit meinen Enkeltöchtern im Sommer war es besonders lustig, weil wir im Wasser gewatet sind. Schön finde ich auch, dass man die Runden der eigenen Kondition gut anpassen kann. Man kann sogar bis zum Hilmtor hochgehen oder einen Rundweg, der zur Elfenruhe und beim Kriegerdenkmal vorbei führt, gehen. Auch der Erlebnisberg mit Aussichtswarte und Kinderspielplatz ist in der Nähe. Oder man genießt einfach den Bärengraben - es gibt viele Bankerl zum Rasten - wenn man nicht so fit ist.

Vielleicht mögt ihr mich auf der Bildstrecke begleiten und eintauchen in den schönen und mystischen Bärengraben - viel Freude dabei.