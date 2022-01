Ein wunderbares Licht schien heut morgen und versüßte mir die Fahrt in den Dienst. Ich genieße die Fahrt meistens sehr und deshalb nehme ich mir auch genügend Zeit. Es ist mir wichtig mit einem ruhigen und guten Gefühl in den neuen Tag zu starten. Auf meiner Autofahrt begleiten mich auch schöne Lieder und Mantren, die ich mir extra für Autofahrten ausgewählt habe. Es gibt da ruhige und besinnliche oder auch beschwingte, die mich zum laut aufdrehen verleiten. Heute morgen waren es eher die besinnlichen und in Kombination mit dem Morgenlicht - einfach wunderbar.

Diese Worte von Esrgül Schönast runden das ganze Erleben ab:

Der Sonnenaufgang flüstert dir leise: In der Dunkelheit sammelst du deine Kräfte und sortierst dich. Danach wird alles hell und ich gebe dir zu erkennen, dass deine Möglichkeiten bis zum Horizont reichen. – Esragül Schönast

Ein bisschen habe ich die Bilder bearbeitet um den goldenen Schein und das Leuchten etwas hervor zu holen.