Nachdem es ab Mittag etwas sonniger und weniger windig ist, schnappe ich meinen Rucksack und mache mich wieder einmal von zuhause aus auf den Weg - wandern vor der Haustür gefällt mir immer besser.

Erst gehe ich dem Willersbach und dann dem Krumpaubacherl entlang. Die ersten Frühjahrsboten zeigen sich, obwohl heute morgen die Natur mit Schnee "angezuckert" war. Die Sonne scheint und der Wind bläst eisig kalt, sodass ich meinen Kopf gut eingepackt hab.

Die ersten Brennessl sind schon 2 - 3 cm hoch und ich pflück mir ein paar für einen Frühjahrssmoothie - auch Vogelmiere finde ich.

Und dann blitzt da plötzlich etwas Knallrotes auf - ich entdecke meinen ersten scharlachroten Kelchbecherling. Den Fund melde ich bei naturbeobachtung.at. Es gibt ein App, welches ich jetzt seit gut einem Jahr nütze und in dem ich immerwieder Pflanzen- und Tiersichtungen melde.

Weil ich ja mit offenen Augen durch die Natur wandere, entdecke ich nicht nur Schönes und Interessantes, sondern auch das, was nicht so schön anzusehen ist. 2 kleine Sackerl Müll habe ich heute wieder aufgelesen: Blechdosen, 1 Bierflasche und unzählige Plastikfetzen und - flaschen.

Da fällt mir soeben Pippi Langstrumpf ein, wie sie singt: "Ich mach mir die Welt wie sie mir gefällt."

Ich kann zwar nicht die ganze Welt so machen, wie sie mir gefällt, aber ich in diesem Fall den Ort, wo ich mich befinde, zu dem Ort machen, der mir gefällt - und das ist eben die Natur ohne Müll. So gesehen habe ich heute mehrere Orte so gestaltet, wie sie mir gefallen und wohl auch vielen anderen Menschen, die achtsam und mit offenen Augen durch die Welt gehen.

Ich quere dann das Bacherl und gehe wieder Richtung Willersdorf retour. In Willersdorf sehe ich die alte Turmschule bzw. evang. Schul- und Bethaus, welches denkmalgeschützt ist. Hier in der Nähe befindet sich auch eine Infotafel über die südburt, die von hier in ein paar Minuten zu erreichen ist.

Ich gehe aber in der andere Richtung und geh über die "Höh" wieder nach Oberschützen retour. Hier oben habe ich eine wunderbare Aussicht - ich sehe den Geschriebenstein, die Buckeln der buckligen Welt und den Masenberg und Ringkogel - wunderbar.

Nach fast 3 Stunden und 10 km komme ich mit meine Sackerl wieder zuhause an. Der Müll wird entsorgt und die Kräuter mit Obst zu einem leckeren Smoothie gemixt.