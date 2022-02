Lisa Makas-Doppelpack beim Debüt im Dress der Veilchen leitete klaren Sieg im Südburgenland ein.

BAD TATZMANNSDORF. Der FC SKINY Südburgenland traf im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Frühjahrssaison am Kunstrasen von Bad Tatzmannsdorf auf Bundesliga-Konkurrenten Austria Wien. Bei den Wienerinnen stand Neuzugang Lisa Makas in der Startelf, Katja Dorn kam nach der Pause.

Bei den Südburgenländerinnen sollte der nächste Schritt nach vor gemacht werden. Der mögliche Neuzugang Luca Horvath sagte doch wieder ab, somit geht die Suche nach einer Defensivverstärkung weiter. Nach einem frühen Patzer von Maria Balbi brachte Makas die Gäste bereits nach 5 Minuten in Führung. Nach Maßflanke von Jacqueline Hajek war es erneut die A-Teamspielerin, die nur eine Minute später für den 2. Treffer sorgte.

hochgeladen von Michael Strini

Offenes Spiel mit attraktiven Szenen

Danach schaffte es das Team von Maximilian Senft das Spiel in den Griff zu bekommen und seinerseits Akzente zu setzen. Zahlreiche schöne Ballkombinationen brachten auch die eine oder andere Möglichkeit - u.a. durch Popofsits und Neuzugang Skalova. Nadine Hinterberger war aber stets am Posten und die Möglichkeiten der Gäste zwingender.

So traf Laura Krumböck vor der Pause einmal die Querlatte (32.), bei einem Schuss von Stefanie Schneeberger war Balbi am Posten. Nach Zuspiel von Makas sorgte Karina Bauer für das 3:0 (36.). In einem vom heftigen Wind geprägten Spiel gab es für die "Zaungäste" ein doch gutes Spiel mit einigen attraktiven Szenen. Mit dem deutlichen 0:3 ging es in die Pause.

Fiona Fazekas konnte sich in Hälfte 2 ein paar Mal auszeichnen.

hochgeladen von Michael Strini

Austria Wien legt nach

Nach Seitenwechsel waren in beiden Teams neue Gesichter am Platz - u.a. Sandrine Neidhart im tor und Youngster Sophie Rapf bei der Austria, Jasmin Hofer bei den Südburgenländerinnen. Am Spiel änderte sich aber wenig, die Heimischen waren bemüht, die Gäste optisch überlegen. Kapitänin Romina Bell hatte mit einem Lattenfreistoß Pech (48.). Kurze Zeit später bediente die eingewechselte Kristina Decker Laura Krumböck, die Makas ideal im Strafraum ins Spiel brachte, die nur doch einnetzen musste (50.).

Nachdem auch bei Südburgenland ein Torfrauwechsel folgte, hatte nun Talent Fiona Fazekas ihre Chance. Bei einem Stanglpass von Krumböck, die auch in Halbzeit 2 einmal Aluminium prüfte, bugsierte Jennifer Köppel unglücklich den Ball ins eigene Gehäuse. Die Gäste drückten weiter und erarbeiteten mehrere Chancen, aber ein weiterer Treffer blieb ihnen verwehrt. Ebenso wie Südburgenland, denn Neidhart vermochte im Nachfassen einen Popofsits-Ball noch auf der Linie unter Kontrolle zu bringen. Pech hatte die junge Jasmin Hofer, die sich nach einem Foul verletzte - auf diesem Wege gute Besserung.