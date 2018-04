Der Bademeister kümmert sich um Sicherheit und Hygiene

24.04.2018, 13:00 Uhr

Gut ausgebildete Fachkräfte sind ein Schlüsselfaktor auch im Schwimmbad.

Für ein großes Badevergnügen sind nicht nur die Qualität des Wassers oder das gemütliche Ambiente mit verschiedenen Attraktivitäten wesentlich. Auch Sicherheit gehört dazu, dafür zeigen sich die Bademeister in den Schwimmbädern und an den Badeseen verantwortlich. Sie haben eine durchaus facettenreiche Aufgabe zu erfüllen."Qualität im Tourismus bedeutet, sich immer wieder darum zu bemühen, den geänderten und gestiegenen Bedürfnissen der Besucher gerecht zu werden. Die erbrachten Dienstleistungen und die Hygiene im Bad werden von den Gästen immer stärker bewertet. Daher sind gut ausgebildete Fachkräfte ein wesentlicher Schlüsselfaktor für den Erfolg", weiß auch Christian Mancs von der Wirtschaftskammer.

Geprüftes Personal

Geprüftes Bäderpersonal beaufsichtigt deshalb den Badebetrieb in Frei- und Hallenbädern, betreut die Badegäste und überwacht die technischen Anlagen.Bademeister, Badewarte, Badeaufsicht oder Saunawart sorgen für Hygiene in Freibad, Hallenbad oder Sauna, kümmern sich um Filter-, Pumpen- und Lüftungsanlagen und sorgen für die Sicherheit der Gäste. "Dass diese Frauen und Männer ihre Aufgaben optimal erfüllen können, dafür sorgt die ÖNORM S 1150 für Anforderungen an die Ausbildung zum qualifizierten Bäderpersonal. Sie definiert die notwendigen Befähigungen und legt die Anforderungen an die entsprechende Ausbildung fest", berichtet Mancs.