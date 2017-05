Pflegekompetenzzentrum Großpetersdorf nun offiziell eröffnet

13.05.2017, 07:28 Uhr

Das Pflegekompetenzzentrum in Großpetersdorf wurde am 12. Mai mit einem Festakt offiziell seiner Bestimmung übergeben. Insgesamt wurden in das Projekt rund 10 Millionen Euro investiert.

GROSSPETERSDORF. Am internationalen Tag der Pflege, 12. Mai, wurde das moderne Pflegekompetenzzentrum in Großpetersdorf offiziell eröffnet. Bereits am Vormittag gab es einen Besuch von Sozialminister Alois Stöger , der dabei auch die Initiative "Aktion 20.000" im Pflegebereich präsentierte.Am Nachmittag erfolgte mit einem Festakt die offizielle Eröffnung des "Hauses der 4. Generation".

10 Millionen Euro investiert

Einzigartiges Projekt

Langjährige Partner

Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft als Bauträger und der Arbeiter Samariterbund als Betreiber setzten als Partner dieses Großprojekt im Pflegebereich gemeinsam um. Rund 10 Millionen Euro flossen an Investitionen in das Zukunftsprojekt im Pflegebereich. Der Spatenstich erfolgte im März 2015, im November 2016 ging es in Betrieb.Es umfasst 60 Betten und zusätzlich wurden nebenan 16 betreute Wohnungen errichtet. "Nach einem holprigen Start 2011 haben wir gemeinsam Großartiges geleistet. Der Platz hier ist der beste, den wir finden konnten. Mit dem Pflegekompentenzzentru, der Einrichtung Rettet das Kind und den Wohnungen haben wir ein Sozialzentrum Großpetersdorf realisiert", freute sich Bgm. Wolfgang Tauss."Wir wussten vor zehn Jahren nicht, was wir damit anfangen sollten. Ich wusste nur, wir müssen das Grundstück kaufen. Nun steht hier u.a. das neue Pflegekompetenzzentrum, ein Schmuckstück im Pflegebereich. Wir haben 10 Millionen Euro investiert, davon gingen 9,8 Millionen in die burgenländische Wirtschaft. 25 Unternehmen aus dem Burgenland, davon 7 aus Großpetersdorf waren an der Errichtung beteiligt", erklärt OSG-Obm. KommR Alfred Kollar."Das Pflegekompetenzzentrum ist die 27. Pflegeeinrichtung des ASB in Österreich und bietet hohe Lebensqualität und Geborgenheit", erklärte der ASB-Vizepräs. NR Otto Pendl.Insgesamt werden hier 42 pflegebedürftige ältere Menschen betreut und zusätzlich gibt es einen Platz für Kurzzeitpflege und 18 Menschen mit besonderen Bedürfnissen. "Diese Kombination ist im Burgenland einzigartig. Auch die Umsetzung selbst macht Großpetersdorf zu einem der modernsten Pflegeheime in ganz Österreich", erklärt LGF Wolfgang Dihanits. Derzeit sind dort 36 Mitarbeiter, im Vollbetrieb sollen es rund 50. Das PKZ Großpetersdorf ist barrierefrei und erhielt bei der Eröffnung auch offiziell das ÖZIV-Gütesiegel überreicht.Im Burgenland gibt es 44 Pflegeheime mit 2.200 Betten. "Weitere Neubauten sind derzeit nicht geplant. Es gibt Bedarfserhebungen und dann sind durchaus Zubauten bei bestehenden Heimen möglich", meint LR Norbert Darabos.Die Gemeinde Großpetersdorf und die OSG sind seit 55 Jahren Partner. "Wir haben in dieser Zeit u.a. 303 Reihenhäuser und Wohnungen, den Kindergarten, GIP, Feuerwehrhaus Welgersdorf gemeinsam errichtet. Rund 700 Großpetersdorfer wohnen in Wohnungen der OSG", so Kollar.Auch der Samariterbund ist ein langjähriger Partner der OSG, konnten doch bereits einige Pflegeheime im Burgenland gemeinsam umgesetzt werden.