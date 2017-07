Nina Burger trifft zum historischen Sieg fürs Frauen-Nationalteam

19.07.2017, 07:09 Uhr

Österreich feiert mit dem 1:0 gegen die Schweiz den ersten Sieg bei einer Europameisterschaft.

Nina Burger Goldschützin

DEVENTER. Was Österreichs Herren bei zwei EM-Teilnahmen verwehrt blieb, schaffte das Frauen-Nationalteam am 18. Juli 2017 gleich im ersten Anlauf - einen Sieg bei einer Europameisterschaft.Damit schrieben die Mädels von Teamchef Dominik Thalhammer wieder einmal österreichische Sportgeschichte und machten gleichzeitig Werbung für den Frauenfussball.Von Beginn weg überzeugte Österreich mit Pressing und gutem Stellungsspiel gegen die favorisierten Schweizerinnen (Nummer 17 der Welt). Ein Abspielfehler in der Schweizer Defensive konnte Nicole Billa zunächst nicht nutzen, doch eine schöne Kombination über Laura Feiersinger auf Sarah Zadrazil, die das Auge für die ins Loch startende Nina Burger hatte, leitete den Sieg ein. Nina Burger netzte ins kurze Eck, dort "wo die Torfrau nicht stand" und erzielte ihren 47. Teamtreffer, gleichzeitig den Premierentreffer für Österreichs Kickerinnen bei einem Großereignis.Danach kontrollierte Österreich das Spiel und ließ den Schweizerinnen kaum Raum für gefährliche Aktionen. Vor der Pause ersetzte Nadine Prohaska Lisa Makas, die nach einem Zweikampf ein Cut erlitt und zunächst mit Turban weitermachte.

Nervenkrimi bis zum Schlusspfiff

Stimmen zum Spiel

Nach Seitenwechsel erhöhten die Schweizerinnen den Druck, doch echte Tormöglichkeiten blieben Mangelware. Einen tollen Distanzschuss lenkte Manuela Zinsberger über die Latte und bei einem Schuss von Ramona Bachmann fälschte Verena Aschauer ab - zum Glück ging der Ball knapp drüber.Zu diesem Zeitpunkt waren die Eidgenossinnen bereits eine Spielerin weniger, denn Rahel Kiwic zog gegen Burger die Notbremse und sah dafür zurecht Rot (60.). Den guten Freistoß von Sarah Puntigam konnte Keeperin Thalmann mit einer tollen Parade entschärfen.Im Finish drückten die Schweizerinnen auf den Ausgleich, doch Österreichs Spielerinnen hielten mit viel Herz und allerletzten Kräften dagegen und durften damit am Ende einen historischen Sieg - den allerersten für Rot-Weiß-Rot bei einer EM-Endrunde - und drei Punkte als Belohnung mitnehmen.Nachdem Gruppenfavorit Frankreich gegen Island auch nur zu einem 1:0 (0:0)-Sieg durch ein spätes Elfmetertor von Eugenie Le Sommer (87.) kam, liegen die Thalhammer-Mädels nach dem ersten Spieltag gleichauf mit den Französinnen am 1. Platz."Der Spirit in der Mannschaft war genial, wir wollten es mehr als die Schweizerinnen. Wir sind von Beginn an sehr aggressiv aufgetreten und waren vor allem in der ersten Halbzeit immer einen Schritt schneller. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Jetzt dürfen wir nicht abheben und müssen weiter arbeiten. Es war ein genialer Auftakt", so Teamchef Dominik Thalhammer.“Das war ein sehr guter Auftakt für uns. Wir wollten im Spiel die bestmögliche Leistung abrufen und das ist uns gelungen, vor allem in der ersten Halbzeit. Insgesamt war der Sieg auf jeden Fall verdient und schön, dass ich das Tor habe erzielen können", erklärt Nina Burger.Zinsberger - Schiechtl (77.Schnaderbeck), Wenninger, Kirchberger, Aschauer - Billa (84.Pinther), Puntigam, Zadrazil - Feiersinger, Burger, Makas (39.Prohaska)Tor: Burger (15.) - Rote Karte: Kiwic (60./Schweiz)