Team Dornau bei „Coca-Cola Inclusion Run“ und beim 35. Vienna City Marathon

22.04.2018, 21:32 Uhr

Die Laufdelegation vom Team Dornau hat ein lauffreudiges Wochenende hinter sich: am Samstag, dem 21. April 2018 war man beim „Coca-Cola Inclusion Run“ und am Sonntag, dem 22. April 2018 beim 35. Vienna City Marathon dabei.

"Coca-Cola Inlclusion Run"



Tolle Leistungen beim 35. Vienna City Marathon



Bereits am Samstag fand im Rahmen des Vienna City Marathons derstatt. Es ist ein Lauf für den guten Zweck, denn für jeden Starter spendete Coca-Cola und die Österreichischen Lotterien 10€ an Special Olympics Österreich. Unter den rund 500 Teilnehmern waren rund 30 Läufer vom Team Dornau mit dabei.Auch beimam Sonntag durften die Dornauer nicht fehlen: gemeinsam mit über 40.000 Startern aus mehr als 130 Ländern, trotzten unsere unermüdlichen Athleten den heißen Temperaturen und absolvierten den Marathon (42km) per Staffelbewerb. Die Läufer genossen den fantastischen Run durch die wunderschöne Bundeshauptstadt und ließen sich durch den Applaus tausender Fans zu Höchstleistungen treiben.Den Special-Olympioniken und ihren Trainern gebührt großer Respekt. Sowohl der Inclusion Run als auch der Vienna City Marathon waren ein gelungenes Sportfest.