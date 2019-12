SILLIAN. Nach Zechbetrug, Diebstahl und Sachbeschädigung konnten zwei Polen gestgenommen werden.

Zechbetrug in einer Schirmbar



Am vergangenen Samstag, 21. Dezember 2019, trafen sich zwei Polen, Vater und Sohn, in einer Schirmbar in Sillian. Der 47jährige und der 26jährige verließen die Bar ohne zu bezahlen. Im Anschluss stahlen sie zwei Schlüsselkarten eines Hotels. Danach gingen sie in ihre eigene Unterkunft. Hier verwüstete der 26jährige ihr Ferienwohnung. Am Montag verließen die beiden Polen ihre Ferienunterkunft ohne die offenen Rechnungen beziehungsweise die Rechnungen für den entstandenen Schaden zu begleichen.

Festnahme in Lienz

Die Polizei leitete sofort die Fahnung ein. Daher konnte das polnische Fahrzeug schon in Lienz angehalten und die flüchtenden Personen festgenommen werden. Sie zeigten sich zu den Tatvorwürfen geständig und es kam zur teilweisen Schadenswiedergutmachung. Der entstandene Schaden beläuft sich im unteren vierstelligen Eurobereich. Sie wurden wieder auf freien Fuß gesetzt und werden angezeigt.

Weitere Themen

Aktuelle Polizeimeldungen aus Tirol