SILLIAN. Am 23. Dezember kam es gegen 12:00 zu einem Lawinenabgang im Schigebiet „Hochpustertal – Thurntaler“. Zwei Schüler wurden verschüttet.

Von Schneebrett mitgerissen



Am Montag, 23.12.2019 waren drei Schüler im Alter von 11, 13 und 14 Jahren im Schigebiet „Hochpustertal – Thurntaler“ zum Schifahren. Gegen 12:00 Uhr fuhren sie von der ergstation des Sesselliftes „Gadein“ ab. Zunächst blieben sie auf der gesicherten Piste, wechselten aber dann in freies Gelände. In einem rund 25Grad steilen Hang lösten sie ein Schneebrett aus. Dieses riss zwei der Jugendlichen mit. Der 13jährige wurde zum Teil und der 14jährige vollständig verschüttet.

Der teilverschüttete 13jährige konnte sich selbst befreien. Der 14jährige schaffte es, eine Hand aus der Lawine zu strecken. Dadurch gelang es dem 11jährigen, den Kopf des Verschütteten freizumachen. Der 13jährige fuhr im Anschluss zu nahen Lifstation um Hilfe zu holen. Gemeinsam mit einem 53-jährigen Liftangestellten konnte der Verschüttete Jugendliche dann unverletzt geborgen werden. Sie konnten alle selbständig ins Tal abfahren.

