Eine auf COVID-19 positiv getestete Person ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln am 13. und 14. Juli von Naarn (Bezirk Perg) nach Linz und retour gefahren.

NAARN/LINZ. Ein Bewohner einer Unterkunft für Menschen in Grundversorgung hat einen positiven Corona-Test erhalten. 30 Mitbewohner sind nun in Quarantäne und werden getestet. Die als erstes betroffene Person war außerdem am 13. und 14. Juli zwischen Naarn und Linz mit den Öffis unterwegs. Nachfolgend Details zu den jeweiligen Routen:

13. Juli

Hinfahrt

07:44 Uhr Bus von Naarn nach Mauthausen

08:00 Uhr Zug von Mauthausen nach St. Valentin

08:17 Uhr Zug von St. Valentin nach Linz Hauptbahnhof

08:35 Uhr bis 08:45 Uhr Straßenbahn zum WIFI

Rückfahrt

13:30 Uhr Bus 27 von Linz Hauptbahnhof zum Chemiepark Linz

13:55 Uhr Bus 389 vom Chemiepark nach Naarn

14. Juli

Hinfahrt

wie Montag;

Rückfahrt

11:30 Uhr Railjet von Linz Hauptbahnhof nach St. Valentin

11:50 Uhr Regionalzug von St. Valentin nach Perg Schulzentrum

12:36 Bus 373 von Perg Schulzentrum nach Naarn

Bei Symptomen melden

Sollten Sie eines dieser öffentlichen Verkehrsmitteln genutzt haben, rät der Krisenstab des Landes OÖ, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.