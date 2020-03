Die „Gesunde Gemeinde“ zeigte gemeinsam mit der SOB Saalfelden auf, welche regionalen Angebote es rund um das Thema Pflege gibt.

SAALFELDEN. Der Schwerpunkt „Pflege“ mit all seinen Facetten ist auch in Saalfelden ein großes Thema und bringt viele Herausforderungen mit sich. Am Tag der Pflege wurden regionale Angebote und Hilfestellungen vorgestellt. Die Veranstaltung richtete sich an ältere Mitbürgerinnen und - bürger, an Angehörige und an Menschen, die sich für eine Ausbildung in der Pflege interessieren.

Wie wichtig das Thema auch für die Landespolitik ist, zeigte die Anwesenheit von gleich zwei Regierungsmitgliedern, Landesrat Heinrich Schellhorn und Landesrat Christian Stöckl betonten, dass man bei der Pflegeausbildung auch vor Ort in den Bezirken Angebote schaffen muss.

