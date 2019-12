Die Herrenmühlekapelle wurde bereits im 18. Jahrhundert urkundlich erwähnt.

Als im Jahre 1864 das Bergwerk in Mühlbach aufgelassen wurde, hat der damalige Herrenmühler Johann Bacher die Schichtglocke gekauft - auf der Kapelle einen Glockenturm errichtet und die Glocke installiert.

Seit dieser Zeit wird jeden Tag der englische Gruß geläutet.

Die Glocke trägt die Inschrift: "Im Namen Gottes bin ich geflossen, Jakob Liedl hat mich gegossen" Anno 1648.

Am 9. Dezember 1921 sind in nächster Nähe der Kapelle sieben große Gebäude niedergebrannt - nur die Kapelle blieb unversehrt stehen, nicht eine Fensterscheibe war zersprungen. So hat die Muttergottes ihre Kapelle vor dem Feuer bewahrt und wir bitten, dass sie auch fürderhin alles unter ihren Schutz und Schirm nehmen möge.

(geschrieben am hohen Frauentag 1985 - von Maria Bacher)

Englischer Gruß auch Angelusläuten

Beim englischen Gruß (Gruß des Engels) wird durch Glockengeläut 3-mal täglich zum Beten des „Englischen Gruß“ aufgerufen.

Beim Morgengeläut wird an die Geburt Jesus gedacht.

Beim Mittagsgeläut an seinen Leidensweg Jesus.

Beim Abendgeläut an seine Menschwerdung Jesus.

Der englische Gruß beruht auf die Bezeichnung für die Grußworte des Erzengels Gabriel bei der Verkündigung, dass Maria den Sohn Gottes gebären wird.

Beim Englische Gruß wird nach je 3 Sätzen ein "Gegrüßet seist Du Maria" gebetet.

-Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist-

*Gegrüßet seist Du, Maria*

-Siehe, ich bin des Herren Magd, mir geschehe wie Du gesagt hast-

*Gegrüßet seist Du, Maria*

-Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt-

*Gegrüßet seist Du, Maria*

Bitte für uns heilige Gottesmutter Maria, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi.