Das sind die Haltestellen für die Impfbusse in Salzburg. In einem wird der Impfstoff von Johnson & Johnson an alle ab 18 Jahren verimpft, im neuen, zweiten Impfbus können sich Kinder ab 12 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer immunisieren lassen.

SALZBURG. Seit zwei Wochen tourt der Impfbus durch das Bundesland. Über 1.500 Menschen ließen sich seither mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisieren. Am Mittwoch, dem 11. August, nimmt ein zweiter Bus in Salzburg seinen Dienst auf.

Zweiter Impfbus auch für Kinder ab 12 Jahren



Der zweite Impfbus wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer unterwegs sein. Dieser ist für Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Hier können sich also auch Kinder ab 12 Jahren impfen lassen. Bis zum 14. Lebensjahr muss eine erziehungsberechtigte Person die Jugendlichen zur Impfung im Impfbus begleiten.

Zwei Termine im Impfbus für die Zweifachimpfung

Ein weiterer Unterschied zum ersten Impfbus ist, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer zweifach verabreicht werden muss. „Der Impfbus fährt nach drei Wochen dieselbe Station erneut an“, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl und Landesrettungskommandant Anton Holzer (r.).

Foto: Rotes Kreuz Salzburg

hochgeladen von Julia Hettegger

Aus organisatorischen Gründen können im Impfbus nur Erstimpfungen verabreicht werden. Auch zum Zweitimpftermin drei Wochen später sind nur Menschen eingeladen, die ihre erste Impfung im Impfbus erhalten haben. Alle Personen, die zum Zweittermin verhindert sind, können bei der Gesundheitsberatung 1450 einen alternativen Impftermin in einer Rotkreuz-Impfstraße vereinbaren.

Das sind die nächsten Haltestellen der Impfbusse:



Impfbus mit Biontech/Pfizer (nur Erstimpfungen, ab 12 Jahren) :

Mittwoch, 11. August; 10 bis 16 Uhr bei der Volksschule Thalgau

Donnerstag, 12. August; 10 bis 16 Uhr am Gemeindevorplatz Oberalm

Freitag, 13. August; 10 bis 16 Uhr bei der Landwirtschaftsschule Bruck an der Großglocknerstraße

Samstag, 14. August; 10 bis 16 Uhr beim Haus der Vereine Maishofen

Impfbus mit Johnson & Johnson (Einmal-Impfung, ab 18 Jahren):

Dienstag, 10. August; 10 bis 14 Uhr beim Salzburger Recyclinghof und von 16 bis 19 Uhr beim Sommerkino am Salzachsee

Mittwoch, 11. August; 10 bis 14 Uhr am Dorfplatz Viehhofen und von 16 bis 19 Uhr beim Gemeindeamt Wald im Pinzgau

Donnerstag, 12. August; 9 bis 13 Uhr am Marktplatz Mauterndorf und von 15:30 bis 18 Uhr am Gemeindeplatz Ramingstein

Freitag, 13. August; 9 bis 13 Uhr am Moaparkplatz St. Martin am Tennengebirge und von 15 bis 19 Uhr beim Gemeindezentrum Altenmarkt

Samstag, 14. August; 9 bis 13 Uhr beim Sagwirt Krispl und von 15 bis 18 Uhr bei der Sportplatzanlage Scheffau

Sonntag, 15. August; 10 bis 16 Uhr beim Waldbad Anif