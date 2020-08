Verletzungen unbestimmten Grades erlitten zwei Verkehrsteilnehmer bei einem Zusammenstoß auf der L271 am 8. August im Gemeindegebiet von Fusch.

FUSCH. Ein 60-jähriger einheimischer Rennradfahrer war kurz vor 16 Uhr auf der Großglocknerlandesstraße in Richtung Fusch unterwegs. Als er nach links zum vorgesehenen Radweg zufahren wollte, setzte er ein Handzeichen und fuhr zugleich in Richtung Fahrbahnmitte. Dabei übersah er den 37-jährigen einheimischen Motorradfahrer, der den Radfahrer eben überholen wollte und sich auf gleicher Höhe befand. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge zu Sturz. Die zwei Lenker wurden von der Rettung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.