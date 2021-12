MeinBezirk.at, der Skitourenwinter.com und der Tourismusverband Uttendorf/Weißsee starteten starteten vergangenes Wochenende in die neue Skitourensaison.



UTTENDORF: In Uttendorf startete die Skitouren-Saison. Von 17. bis 19. Dezember luden die BezirksBlätter (MeinBezirk.at), das Team von Skitourenwinter.com und der Tourismusverband Uttendorf/Weißsee zur Eröffnung. In kleinen Gruppen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Berge, den Sport und die Natur in der Weißsee Gletscherwelt kennenlernen.

Berg- und Skiführer zeigten den richtigen Umgang mit Pieps, Sonde und Schaufel.

Lawinenkunde für alle



Dort eigneten sie sich in unterschiedlichen Leistungsklassen und bei zusätzlichen Seminaren auch die Grundlagen der Schnee- und Lawinenkunde – angepasst auf die jeweilige Könnensstufe – an. Gemeinsam mit den Berg- und Skiführern wurden die Aufstiegsrouten geplant und die Suche und Bergung von Verschütteten geübt.

Kathi Steiner zeigte sich erfreut über die perfekten Bedingungen, die in der Weißsee Gletscherwelt auf die Wintersportler warteten.

Auf der Sonnenseite und am Gletscher



Am Samstag genossen die Gruppen die Uttendorfer Sonnenseite (Ausgangspunkt Alpengasthof Liebenberg). Am Sonntag ging es dann bei Sonnenschein in die Weißsee Gletscherwelt – die sich "von ihrer besten Seite präsentierte", freut sich Kathi Steiner. Hans-Peter Kreidl (Initiator von Skitourenwinter.com) pflichtet ihr bei: "Ein perfekter Start in den Skitourenwinter – so kann es weiter gehen", findet er.

Hans Peter Kreidl und Lara Mayer (links) freuen sich über ein gelungenes Wochenende.

"Wir freuen uns, dass wir mit Mein.Bezirk.at und skitourenwinter.com einen perfekten Start in die Wintersaison für die TeilnehmerInnen aus ganz Österreich und Deutschland mitorganisieren durften", so Lara Mayer vom Tourismusverband Uttendorf.

