Die Mitglieder der Trachtenmusikkapelle Niedernsill starteten mit ihrem traditionellen Frühlingskonzert schwungvoll in das neue Musik-Jahr. Im Zuge der Feierlichkeit wurden zudem langjährige Mitglieder sowie Jungmusikantinnen und Musikanten geehrt.



NIEDERNSILL. Schwungvoll startete die Trachtenmusikkapelle Niedernsill mit ihrem Kapellmeister Maximilian Stotter in das neue Musikjahr. Neben traditionellen Klängen umfasste das vielfältige Programm auch Originalwerke für Blasorchester, wie etwa „Schmelzende Riesen“ des Südtiroler Komponisten Armin Kofler oder „A Short Story in Blue“ von Ennio Salvere.

Solistin an der Querflöte: Brigitte Höllwerth

Foto: Martin Fritzenwanker

Auch Filmmusik war mit dabei – beim Stück „The Wizard of Oz“ brillierte Franz Wallner, welcher für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde, mit einem Tubasolo. Ebenfalls begeistert zeigte sich das fachkundige Publikum vom schwungvollen Querflötensolo „Pie in the Face“, bravourös dargeboten von Brigitte Höllwerth.

Ehre für langjährige Mitglieder und junge Talente



Der würdige Rahmen im Turnsaal der neuen Volksschule Niedernsill wurde auch genutzt, um verdiente Mitglieder auszuzeichnen. Den drei langjährigen Wegbegleitern Ferdinand Eder, Josef Nindl und Alois Vorreiter wurde die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Bezirksobmann Stefan Aglassinger, Bürgermeister Günther Brennsteiner, Alois Vorreiter, Josef Nindl, Ferdinand Eder, Kapellmeister Maximilian Stotter, Obmann Bernhard Vorreiter

Foto: Martin Fritzenwanker

Auch die Jugend mit den beiden Goldenen Leistungsabzeichen für Brigitte Höllwerth und Laura Lerchl sowie gleich 16 vorgestellten JungmusikantInnen setzte ein kräftiges Zeichen für eine weiterhin erfolgreiche Vereinsarbeit.

Im Turnsaal der neuen Volksschule Niedernsill wurde ein abwechslungsreiches Programm dargeboten.

Foto: Martin Fritzenwanker

Text und Fotos: TMK Niedernsill

